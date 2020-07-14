Олег Матыцин: «Минспорт России и Единая Лига ВТБ продолжат активное сотрудничество»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 июля, в пресс-центре информационного агентства ТАСС в режиме онлайн состоялось заседание Совета баскетбольной Единой Лиги ВТБ. В нём приняли участие президент Лиги Сергей Кущенко, почётный президент Лиги Сергей Иванов, генеральный директор Лиги Илона Корстин, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Хочу поблагодарить всю дружную команду Лиги за популяризацию баскетбола, за яркие проекты, которые вы дарите болельщикам, всему российскому и международному спортивному сообществу, – отметил Министр. – Очень важно, что через популяризацию баскетбола, через ваши проекты мы не только видим ярких «звёзд», профессионалов, но самое главное – привлекаем миллионы мальчишек и девчонок в спорт».

Руководитель Минспорта России рассказал, что в этом году Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» станут одним из центральных событий Дня физкультурника, который пройдёт 8 августа совместно с Всероссийским олимпийским днём, организуемым Олимпийским комитетом России. «Это очень символично, и позволит нам проводить более активную работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни», – подчеркнул Олег Матыцин.

«Министерство спорта реализует федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», и для нас очень важно, чтобы спорт развивался во всех регионах. Я знаю, что и школьный, и студенческий, и корпоративный баскетбол являются очень важной частью нашей совместной деятельности», – добавил Министр.

В ходе заседания Совета был утверждён состав участников, формат и регламент Чемпионата 2020/2021.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).

По итогам регулярного сезона, который стартует 20 сентября, будут определены восемь лучших команд Лиги. В Чемпионате 2020/2021 победитель определится в плей-офф в серии до трёх побед по схеме 2-2-1.

Также на заседании Совета состоялись перевыборы президента и генерального директора Единой Лиги. На пост президента Лиги был переизбран Сергей Кущенко, на пост генерального директора – Илона Корстин.

Олег Матыцин поздравил Сергея Кущенко и Илону Корстин с переизбранием и выразил уверенность, что Лига продолжит активно развиваться и конструктивно взаимодействовать с Министерством спорта Российской Федерации.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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