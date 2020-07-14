Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания приняты меры к защите прав индивидуального предпринимателя

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа провела проверку исполнения федерального законодательства об электроэнергетике при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии.

Установлено, что в декабре 2019 года индивидуальным предпринимателем в филиал ПАО «МРСК СК» – «Севкавказэнерго» подана заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств нежилого здания. Однако рассмотрение заявки филиалом длительное время не было рассмотрено.

С целью устранения выявленных нарушений законодательства, прокуратурой района исполняющему обязанности управляющего директора сетевой организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по результатам рассмотрения Управлением федеральной антимонопольной службы по Республике Северная Осетия – Алания материалов прокурорской проверки филиал ПАО «МРСК СК» – «Севкавказэнерго» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям). Назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры права индивидуального предпринимателя восстановлены, ему выдан договор и технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям.

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