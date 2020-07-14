С. Митин: Надо решать задачи повышения безопасности пищевого сырья и готовых продуктов

Source: Russia – Council of the Federation

Принятый в первом чтении законопроект направлен на закрепление понятия специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции с применением ионизирующего излучения.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения ионизирующего излучения при проведении специальной обработки сельскохозяйственной продукции» был принят сегодня в первом чтении Государственной Думой.

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Об этом проинформировал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области .

По его словам, документ направлен на закрепление в федеральном законодательстве понятия специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции с применением ионизирующего излучения.

Документ направлен на закрепление в федеральном законодательстве понятия специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции с применением ионизирующего излучения

«Реализация этого законопроекта позволит решить задачи повышения безопасности пищевого сырья и готовых продуктов без применения токсичных химикатов, увеличения сроков хранения пищевой продукции, карантинной фитосанитарной обработки пищевой продукции при экспорте-импорте», — пояснил сенатор.

Выполнение норм закона будет способствовать выполнению Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента России в январе этого года, считает парламентарий.

Сергей Митин обратил внимание, что в условиях распространения коронавирусной инфекции при помощи этой технологии уже обработано более 200 млн штук медицинских масок и до 5 тысяч многоразовых медицинских комплектов (для исключения заражения вирусами).

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