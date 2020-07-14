Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш14.07.2020 11:39

Энергомаш готовится к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

В этом году подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. в НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») началась в мае 2020 года и продолжится до конца октября этого года. Подготовительные работы затронут, прежде всего, котельные, компрессорные, практически все цеха и подразделения научно-испытательного комплекса, а также подразделения главных специалистов.

Первыми в мае начались мероприятия по подготовке системы отопления к работе в осенне-зимний период. Прежде всего, это ремонт и чистка четырех паровых котлов, работы по ремонту насосов, газового оборудования и ряд других подготовительных мероприятий. Специалисты цеха энергетического обеспечения подготовку к осенне-зимнему периоду также начали в конце весны.

«Сейчас ведутся работы по очистке градирни компрессорной станции воздуха высокого давления, ремонт запорной арматуры коллектора воздуха низкого давления, замена гидранта на водопроводе холодного водоснабжения возле первого корпуса, а также замена запорной арматуры в корпусе 47 и др.», — рассказал начальник по управлению инфраструктурой предприятия Алексей Тимагин.

До октября 2020 года специалистами цеха планируется провести ревизию и ремонт системы отопления в ряде корпусов предприятия, заменить гидранты на НИКе и возле корпуса 47, а также в нескольких корпусах закончить опрессовку системы отопления. Множественные подготовительные мероприятия выполняются и в производственных подразделениях. В числе основных — уборка кровли и очистка ливнесточных воронок, утепление въездных ворот и дверей, ревизия, промывка и опрессовка систем отопления, замена запорной арматуры, ремонт и утепление светоаэрационных фонарей.

Подобный большой комплекс мероприятий позволит подготовить производственную, испытательную площадки и офисные помещения к предстоящему осенне-зимнему периоду, в срок включить отопление в корпусах и обеспечить привычную и комфортную работу всех подразделений предприятия.

MIL OSI