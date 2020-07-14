Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ14.07.2020 13:55

ART-XC — год на орбите

Год назад, 13 июля 2019 года, с космодрома Байконур была запущена орбитальная обсерватория «Спектр-РГ». Для команды российского телескопа ART-XC (ИКИ РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Россия) это был напряженный год, со множеством бессонных ночей — долгая работа по включению и настройке телескопа, первый свет от рентгеновского пульсара Центавр X-3, масштабная калибровочная программа, в том числе по ярчайшим рентгеновским источникам на небе — Крабовидной туманности и Лебедь X-1, глубокие наблюдения центральной области Галактики, открытие новых переменных источников. С помощью телескопа ART-XC была продемонстрирована возможность осуществления «рентгеновской навигации».

В декабре 2019 года начался долгожданный обзор всего неба, он завершился всего месяц назад, но первый и главный результат — карта всего неба в диапазоне 4-12 кэВ уже готова (интерактивный вид). Продолжаются и детальные исследования наиболее интересных объектов на небе, таких как скопление галактик в Волосах Вероники.

Карта первого обзора ART-XC в диапазоне 4-12 кэВ, в галактических координатах. Подписаны несколько наиболее ярких и интересных объектов и область Галактического центра



Годовщина запуска омрачена безвременной кончиной Михаила Павлинского, создателя ART-XC — первого российского зеркального рентгеновского телескопа. Однако его телескоп продолжает работать и получать новые данные о нашей Вселенной. Работа с этими данными принесет еще много интересных научных результатов. Научный руководитель проекта «Спектр-РГ», академик Рашид Сюняев выступил с предложением увековечить память о Михаиле Николаевиче, назвав созданный им телескоп его именем — ART-XC им. М.Н. Павлинского. Это предложение получило безусловную поддержку у российского научного сообщества.

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