Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ14.07.2020 10:27

eROSITA помогает исследовать экзопланеты

Радиационная обстановка по меньшей мере на четырех экзопланетах, пригодных для жизни, не намного хуже, чем на Земле, как свидетельствуют данные российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». На карте всего неба в рентгеновских лучах, построенной телескопом eROSITA, можно различить более 200 000 близких звезд, многие из которых в рентгене в тысячи и даже в десятки тысяч раз ярче, чем корона нашего Солнца.

Научный руководитель обсерватории «Спектр-РГ» академик Рашид Сюняев и член-корреспондент РАН Марат Гильфанов обнаружили, что eROSITA регистрирует рентгеновское излучение от примерно 60 звезд, вокруг которых вращаются хорошо известные экзопланеты. Это число примерно 10% от всех близких звезд с планетными системами на половине неба, за обработку данных которой отвечают российские ученые.

Возникает естественный вопрос — какова радиационная обстановка на планетах, которые считаются пригодными для жизни? Для этого было проведено сравнение каталога звезд с сильным рентгеновским излучением со списком звезд, вокруг которых вращаются экзопланеты, пригодные для жизни, т.е. во многом подобные Земле: со средней температурой на поверхности от 0 до 50 градусов Цельсия, с каменистой, а не газовой поверхностью и возможным наличием атмосферы. Результат оказался удивительным — ни от одной из звезд, вокруг которых обнаружены экзопланеты, пригодные для жизни, рентгеновское излучение телескопом eROSITA пока не обнаружено.

При этом верхние пределы на рентгеновскую светимость звезд в этих системах, полученные телескопом eROSITA, варьируются в широких пределах. Для нескольких самых близких планетных систем они ниже минимальной рентгеновской светимости, когда-либо регистрировавшейся от нашего Солнца. Эти данные могут представить интерес для астробиологов, занимающихся вопросами зарождения жизни на далеких от Солнечной системы планетах. Наблюдаемое от Солнца мягкое рентгеновское излучение в том диапазоне, в котором телескоп eROSITA наиболее эффективен (с энергией фотонов от 0.3 до 2.3 килоэлектронвольта), полностью поглощается атмосферой Земли, но при этом оно является индикатором солнечной активности и ускорения космических лучей во время вспышек на Солнце.

Российская обсерватория «Спектр-РГ» продолжает сканировать рентгеновское небо. Через три с половиной года чувствительность карты всего неба в рентгеновских лучах должна возрасти еще примерно в 5 раз. Теперь в список рентгеновских объектов, особенно интересующих астрофизиков, внесены и звездные системы с пригодными для жизни экзопланетами.

«Спектр-РГ» — первый российский космический аппарат, работающий в окрестности точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля» на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Аппарат был выведен в космос год назад, 13 июля 2019 г. Весь год непрерывной работы спутника детекторы двух телескопов на борту обсерватории: российского ART-XC и немецкого eROSITA — находятся в условиях на редкость стабильной радиационной обстановки, связанной с потоком космических лучей.

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