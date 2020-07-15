А. Климов представил сенаторам Ежегодный доклад Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор акцентировал внимание на попытках из‑за рубежа дискредитировать суверенный процесс обновления Основного закона Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края представил третий Ежегодный доклад Временной комиссии СФ, который охватывает события, имеющие отношение к предмету деятельности Комиссии с июня 2019 по июль 2020 года.

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Сенатор отметил, что в отдельных разделах доклада отражены особенности зарубежного вмешательства в российские региональные выборы последних лет и ход работы над проектом Международной конвенции по противодействию вмешательству в суверенные дела государств – членов ООН.

Андрей Климов акцентировал внимание на том, что в новом Докладе есть тема, которая носит особо важный и актуальный характер – это попытки из‑за рубежа дискредитировать и даже сорвать наш суверенный процесс обновления Основного закона Российской Федерации.

Парламентарий сообщил коллегам о фактах массированной и агрессивной атаки, которой подверглась Россия в связи с принимаемыми в нашей стране мерами по обеспечению собственной национальной безопасности.

Андрей Климов отметил, что мониторинговая группа Комиссии за пять месяцев атаки, которая продолжается и сегодня, выявила большой массив данных о деструктивном внешнем вмешательстве в наши суверенные дела. Сенаторам представлен видеосюжет, составленный на основе части имеющейся информации.

По словам парламентария, 2 июля стало понятно, что зарубежным антироссийским структурам и их местным ставленникам не удалось сбить с толку многонациональный российский народ. «Но это отнюдь не повод для спокойствия», — считает Андрей Климов. В этой связи, по его словам, Комиссия намерена продолжить свою работу.

«В частности, до 1 сентября с участием соответствующих государственных структур, видных экспертов и представителей гражданского общества Комиссия намерена подготовить пакет предложений законодательного характера с учетом вступивших в силу 4 июля конституционных новаций, непосредственно связанных с укреплением российского суверенитета», — проинформировал Андрей Климов.

По мнению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, необходимо продолжать противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Председатель СФ подчеркнула, что в ходе осенней сессии Совета Федерации работа в этом направлении будет продолжена.

«Очень важно, чтобы эта работа была публичная. Защита независимости, государственного суверенитета – одна из главнейших задач любой страны. Эта тема всегда будет приоритетной, тем более, что теперь она внесена в текст поправок к Конституции», — сказала глава верхней палаты парламента.

Текст доклада Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации размещен на сайте Совета Федерации.

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