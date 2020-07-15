В Адыгее житель города Майкопа осужден за убийство 16-летней школьницы к пожизненному лишению свободы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города Майкопа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что днем 24 мая 2019 года в безлюдном месте на берегу реки Белая города житель Майкопа напал на 16-летнюю школьницу с целью ее изнасилования. Позднее, опасаясь сурового наказания за совершение особо тяжкого преступления, он задушил девушку и похитил ее имущество.

Поиски несовершеннолетней продолжались более пяти месяцев.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI