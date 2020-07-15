В. Матвиенко: Законы, в которых прописаны четкие меры по поддержке института семьи, очень важны

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации прокомментировала законодательные инициативы по совершенствованию положений Семейного кодекса.

Законопроекты, внесенные в Государственную Думу сенаторами, членами Временной комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса, направлены на укрепление института семьи, приоритета родительского воспитания и защиту прав детей.

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Об этом заявила журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга комментируя важность внесенного в последние дни в нижнюю палату пакета изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи.

«Безусловно, такие инициативы назрели. Соответствующие поправки были внесены в Конституцию страны. Это требует внесения изменений в целый ряд законов».

Временной комиссией СФ несколько лет велась работа по подготовке изменений в Семейный кодекс РФ и в целый ряд других законов, направленных на уточнение правовых норм в этой сфере, рассказала глава верхней палаты. «Эти законопроекты, где прописаны четкие меры по поддержке института семьи, очень важны».

Дети являются одним из главных государственных приоритетов

В обществе очень остро обсуждаются вопросы, связанные с изъятием ребенка из семьи, насильственного лишения родителей возможности воспитывать своих детей, отметила спикер СФ. «К сожалению, в действующем законодательстве не прописаны четкие критерии: в каких случаях, кто и на каких основаниях может это делать. Внесенные законопроекты направлены на разрешение данной проблемы».

Дети являются одним из главных государственных приоритетов, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Отобрание ребенка у родителей, лишение родительских прав – это самая крайняя мера, когда все остальные инструменты использованы. Она допустима только в тех случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью ребенка. Принимать это решение должны суды. Нечеткость законодательства часто приводит к произволу, когда принимаются некорректные, необоснованные решения».

Законопроекты сенаторов пройдут процедуру обсуждения, сказала спикер СФ «Думаю, это еще не исчерпывающий список документов. Мы будем продолжать работу, и надеемся на их принятие».

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