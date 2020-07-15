В Москве перед судом предстанут трое участников преступной группы наркоторговцев

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан Республики Таджикистан в возрасте 49, 35 и 27 лет. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, в период с февраля по май 2019 года обвиняемые с другими сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя организованной группой, осуществляли незаконный сбыт наркотического средства – героин в крупном размере на территории города Москвы и Московской области.

Так, 25 февраля 2019 года двое сообщников, находясь вблизи деревни Свитино городского поселения Селятино Наро-Фоминского городского округа Московской области, незаконно сбыли наркотическое средство – героин общей массой около 100 гр.

14 мая 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий двое обвиняемых были задержаны, при их личных досмотрах и обследовании автомобиля сотрудниками полиции изъято наркотическое средство – героин общей массой около 300 грамм. 15 мая 2019 года задержан еще один их сообщник, по месту проживания которого также изъят героин общей массой 490,97 грамма.

Уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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