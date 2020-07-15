В первом полугодии 2020 года специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород» выявили 143 факта несанкционированного отбора газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 июля 2020, 12:00

Сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Белгород» за 6 месяцев 2020 года выявили 143 факта несанкционированного отбора газа, 90 незаконных подключений к системе газоснабжения и 53 случая вмешательства в работу приборов учета газа.

При проведении проверки прибора учета газа определяется его целостность, отсутствие механических повреждений, отверстий или трещин на корпусе счетного механизма и корпусе прибора учета, а также плотное прилегание стекла индикатора, наличие и сохранность пломб.

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа, которое влечет искажение показаний, использование показаний такого прибора учета при расчетах за газ прекращается. Потребителю производится перерасчет размера платы за природный газ в соответствии с действующим законодательством.

В 2020 году за несанкционированный отбор газа к ответственности привлечено 13 абонентов, 11 из которых привлечено к административной ответственности, двух нарушителей закона суд привлек к уголовной ответственности и назначил наказание в виде ограничения свободы.

«Воровство газа сейчас сложно скрыть. Современное программное обеспечение позволяет оперативно в автоматическом режиме проводить индивидуальный анализ газопотребления абонентов и выявлять факты хищения», — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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