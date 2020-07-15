В Республике Карелия руководители коммерческой организации предстанут перед судом за неуплату налогов на сумму более 20 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и бывшего заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Коди-Маркет». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, злоумышленницы, находящиеся в родственных отношениях, отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями.

Таким образом, в период с января 2015 г. по декабрь 2017 г. они не уплатили налог на добавленную стоимость в сумме более 20 млн рублей.

Уголовное дело подлежит направлению для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд Республики Карелия.

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