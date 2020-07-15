В Саратове 31% отключенных потребителей газа из-за неисправного состояния газового оборудования не имеют договора на его техническое обслуживание

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 июля 2020, 18:00

Анализ поступивших в I полугодии 2020 года в центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Саратовгаз» аварийных заявок подтвердил прямую связь между наличием договора на ТО ВДГО/ВКГО, надежностью газоснабжения и безопасностью жизни и здоровья людей. Так, 31% потребителей газа в Саратове, отключенных аварийной бригадой от газоснабжения из-за неисправности газового оборудования, не заключили договор на его техобслуживание.

За указанный период текущего года на пульт дежурного диспетчера поступило всего 1839 сообщений об утечке газа. В результате аварийной бригадой из-за неисправности газовых коммуникаций приостановлена подача газа 587 абонентам, у которых отсутствует договор на ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. 115 отключенных от газоснабжения потребителей имеют такие договоры со сторонними компаниями.

Саратовские газовики обращают внимание потребителей на необходимость своевременного заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Мы призываем жителей Саратова и области не только заключать договоры, но и обеспечивать доступ газовикам в свои дома и квартиры для выполнения необходимых работ. Это поможет своевременно выявить и устранить нарушения в работе газовых приборов, не дожидаясь чрезвычайных ситуации, пожаров или отравлений угарным газом», — отметил генеральный директор АО «Саратовгаз», АО «Газпром газораспределение Саратовская область» Юрий Казбек.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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