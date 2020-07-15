В Совете Федерации проходит 486-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы заслушают доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год.

На 486-м заседании Совета Федерации будет рассмотрен ряд законов, направленных на дальнейшую стабилизацию российской экономики и оказание поддержки бизнесу и гражданам.

В частности, речь идет об однократном предоставлении рассрочки по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору без обращения в суд в отношении предприятий малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. А также в отношении ряда категорий граждан, получающих пенсии и социальные выплаты.

Должники – юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки в случае, если сумма задолженности по исполнительным документам не превышает 15 миллионов рублей, должники – граждане — если указанная сумма не выше 1 миллиона рублей. Автором законодательной инициативы стал заместитель Председателя СФ Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

Сенаторы обсудят также изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и соответствующие изменения в Бюджетный кодекс РФ в части правового регулирования вопросов инициативного бюджетирования. Документ был внесен заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком и председателем Комитета СФ по федеративному устройству, местному самоуправлению, региональной политике и делам Севера Олегом Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области В нем устанавливаются правовые основы для реализации инициативных проектов по решению вопросов местного значения.

Будет рассмотрен федеральный закон, уточняющий условия выдачи государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим или выехавшим из районов Крайнего Севера. С этой инициативой выступили сенатор Арамаис Даллакян ДаллакянАрамаис Джагановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чукотского автономного округа и депутаты нижней палаты.

Также сенаторы рассмотрят разработанный заместителем председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области закон, направленный на развитие цифровой экономики и создание так называемого супермаркета финансовых продуктов, который расширит доступ граждан к финансовым услугам.

Еще один документ, который будет представлен на рассмотрение палаты, — о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части упрощения процедуры самостоятельного исправления допущенных налогоплательщиками ошибок в целях освобождения от административной ответственности. Законопроект был внесен сенаторами Алексеем Русских, Александром Пронюшкиным, Ахматом Салпагаровым, Владимиром Лаптевым.

В рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов.

Сенаторы также заслушают доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой за 2019 год.

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