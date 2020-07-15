Г. Карелова: Необходимо придать импульс развитию народных художественных промыслов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

В Совете Федерации состоялось первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов. Мероприятие провела заместитель Председателя СФ, председатель комиссии Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области .

«Народные художественные промыслы представляют собой неотъемлемое достояние России. Наша страна уникальна с этой точки зрения», — сказала вице-спикер СФ.

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В настоящее время отрасль насчитывает 300 организаций из 64 регионов России, выпускающих продукцию, относящуюся к 20 видам производств. Объем произведенной продукции народных художественных промыслов за период 2017–2019 гг. вырос на 45 проц. и составил в 2019 г. 7,9 млрд рублей.

Как отметила Галина Карелова, на создание условий для сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов направлен целый комплекс мер государственной политики. Среди них льготы по налогу на добавленную стоимость для изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, льготы по уплате земельного налога, льготы по налогу на прибыль и имущество организаций в части отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации.

«Однако требуются новые системные решения, в том числе на законодательном уровне. При этом важно не только сохранить уже имеющееся богатое наследие, но и создать условия для дальнейшего развития отрасли, которая особенно пострадала в период пандемии. Временной комиссии предстоит подготовить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего развитие народных художественных промыслов», — уверена Галина Карелова.

Первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Галина Карелова

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Гульназ Кадырова

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Лилия Гумерова

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Алексей Майоров

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Первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Александр Карлин

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Наталия Косихина

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Сергей Митин

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Валерий Васильев

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Александр Пронюшкин

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Елена Грешнякова

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Виктор Смирнов

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Первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Александр Пронюшкин

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Анна Отке

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Первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Виктор Смирнов

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Первое заседание Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов

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Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова проинформировала о подготовке законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О народных художественных промыслах», а также о концепции Стратегии развития народных художественных промыслов на период до 2030 года, проект которой комиссия планирует рассмотреть.

«Отрасль представлена в большинстве регионов страны. Вопрос территориальной принадлежности, на наш взгляд, является определяющим в сфере народных художественных промыслов», — сказала Гульназ Кадырова.

По словам заместителя Министра, в 2019 году основной объем производства изделий народно-художественных промыслов (НХП) приходился всего на три субъекта Федерации: Московская область, Республика Дагестан, Нижегородская область. «В целом, по данным Росстата, на долю 20 субъектов РФ приходится 95 процентов объема производства изделий народных художественных промыслов».

Вместе с тем, отметила Министр, в соответствии с законом о НХП, отрасль можно поддерживать как на федеральном, так и на региональном уровне.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила усилия Министерства промышленности и торговли РФ, которое находит возможности и ресурсы для поддержки народных художественных промыслов.

Сенатор предложила совместно с органами государственной власти регионов и ассоциациями народных художественных промыслов подготовить предложения, направленные на активизацию деятельности экспертно-художественных советов по народным художественным промыслам в субъектах Федерации.

Лилия Гумерова затронула вопросы формирования эффективного механизма защиты прав в сфере НХП, борьбы с незаконным заимствованием художественных стилевых особенностей народных художественных промыслов. «Для нас, как парламентариев, очень важны законодательные аспекты в этой сфере».

Глава профильного Комитета СФ предложила включить в мероприятия предстоящего в Ярославле VIII парламентского форума «Историко-культурное наследие России» проведение заседания тематической секции по проблемам народных художественных промыслов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подчеркнул, что для сельских территорий сохранение народных промыслов является важным аспектом для развития малых форм хозяйствования, экономики и инфраструктуры, а также занятости сельчан. «Сегодня народные промыслы представляют собой малые формы хозяйствования, расположенные преимущественно в малых городах и на сельских территориях, которые существенно влияют на развитие их экономики и инфраструктуры, туризма», — отметил сенатор.

По его словам, Россия остается одной из немногих государств мира, которые сохраняют народные художественные промыслы, исторически являющиеся предметом национального престижа и общепризнанным вкладом страны во всемирное культурное наследие.

В состав Временной комиссии вошли 15 человек. Ее формировали по региональному принципу на основании перечня организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденного Приказом Министерства промышленности и торговли России.

В работе комиссии принимают участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края сенаторы – члены Комиссии.

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