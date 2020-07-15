Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#БРИКС15.07.2020 17:21

Дмитрий Рогозин принял участие в видеоконференции глав космических ведомств стран БРИКС

Сегодня, 15 июля 2020 года, в формате видеоконференции прошла встреча глав космических ведомств стран БРИКС под председательством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. В мероприятии также приняли участие президент Бразильского космического агентства Карлос Аугусто Тейшера де Моура, председатель Индийской организации космических исследований доктор К.Сиван, глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь, исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства доктор Валанатан Мунсами и су-шерпа России в БРИКС, заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Павел Князев.

Руководители профильных ведомств стран «пятерки» обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в области освоения космического пространства, мировые тенденции развития космической деятельности, а также представили доклады о национальных достижениях в области использования и освоения космического пространства в мирных целях.

Открывая конференцию, Дмитрия Рогозин отметил, что БРИКС играет важную роль в мировой экономике, объединяя производственный и научный потенциал стран в стремлении к устойчивому развитию. По его словам, в рамках БРИКС необходимо наращивать сотрудничество как в научно-технической области, так и в вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности, обеспечения её защищенности от различных вызовов и угроз на национальных и международном уровнях, а также повышения безопасности космических операций.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что в Госкорпорации «Роскосмос» считают космос достоянием всего человечества. Подходы к его изучению и освоению должны опираться на принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды.

«Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, сохранив его пригодным для долгосрочного и устойчивого использования как нынешним, так и будущим поколениями, — заявил глава Роскосмоса. — Указанный подход, подкрепленный существующими нормами международного космического права, позволит избежать появления напряженности в международных отношениях и будет способствовать социально-экономическому развитию и росту благосостояния населения не в отдельно взятых странах, а во всем мире».

Также Дмитрий Рогозин проинформировал участников конференции, что сегодня исполняется 45 лет со дня начала первого в истории человечества совместного полета советского корабля «Союз-19» и американского «Апполона», которые, осуществив стыковку в космосе, образовали единый международный орбитальный комплекс «Союз — Апполон».

По словам главы Роскосмоса, если такая космическая миссия была возможна во времена «холодной войны», то сейчас в рамках БРИКС сотрудничество должно быть гораздо более теплым и близким. В этой связи Дмитрий Рогозин предложил совместными усилиями отстаивать нормы международного права, демилитаризацию космического пространства, а также активизировать работу стран объединения по конкретным проектам, в том числе по лунной программе.

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