Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева15.07.2020 13:32

Изобретение ИСС в сотне лучших по стране

Разработка специалистов компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») включена в сотню лучших изобретений России по версии Роспатента. В перечень Роспатента «100 лучших изобретений России» за 2019 год и первое полугодие 2020 года вошло изобретение инженера Решетнёвской фирмы Андрея Шевчука «Способ обеспечения бесперебойного охлаждения в чиллерных системах с замкнутым контуром жидкостного охлаждения».

Разработка позволяет решить задачу простой и надёжной защиты оборудования в случае перебоев электропитания, отказе чиллера или циркуляционных насосов. Изобретение специалиста ИСС успешно внедрено на сибирском космическом производстве. Оно используется при проведении термовакуумных испытаний спутников и обеспечило высокую надёжность этого процесса, а также экономию нескольких миллионов рублей.

Перечень Роспатента «100 лучших изобретений России» составлен с целью выявления, продвижения на рынок и промышленного внедрения перспективных научных разработок, а также поощрения и стимулирования их авторов.

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