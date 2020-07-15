Обеспечение жильем детей-сирот, продвижение региональных брендов, финансирование работ по ликвидации экологического ущерба, обсуждались в ходе «парламентской разминки»

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе 486-го заседания Совета Федерации сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области обратила внимание на тему парламентского контроля в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сенатор предложила рассмотреть вопрос об увеличении федерального финансирования данного направления в рамках бюджетного проектирования на 2021 и последующие годы.

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области Сергей Лисовский ЛисовскийСергей Федоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области проинформировал, что после проведенной Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию работы, Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало разъяснения, касающиеся вопроса обращения с отходами сельскохозяйственного производства.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края прокомментировал запрет в Литве и Латвии трансляции телеканалов, входящих в телевизионную сеть RT. Сенатор, от имени возглавляемой им Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, призвал МИД РФ и другие органы российской исполнительной власти рассмотреть возможности введения ответных политических и других мер в отношении лиц и структур, которые принимают подобные противоправные решения.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан напомнила, что 27 июля вступает в силу Федеральный закон о географических указаниях, внесенный группой сенаторов во главе с Председателем СФ и одобренный верхней палатой парламента год назад. В этой связи законодатель сообщила о том, что субъекты РФ стали уделять больше внимания этой теме. По сравнению с 2017 годом почти на 65 проц. увеличилось количество заявок на регистрацию региональных брендов. В Гражданский кодекс был введен новый объект интеллектуальных прав – «географическое указание». Лилия Гумерова продемонстрировала макеты эмблем, которыми планируется маркировать производимые на местах товары и изделия. По мнению сенатора, с принятием закона о географических указаниях правовое поле в сфере интеллектуальной собственности полностью сформировано, следующим шагом (и мы над этим уже работаем) станет присоединение нашей страны к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, который позволит российским традиционным товарам выйти на международные рынки. Лилия Гумерова предложила сенаторам воспользоваться новыми законодательными возможностями для регистрации географических указаний и продвижения региональных брендов.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края высказался по поводу получения регионами платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области высказался по поводу целевого расходования средств на ликвидацию экологического ущерба.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области проинформировал о выездном заседании Комитета СФ в Саратовской области. Высказано мнение о необходимости дальнейшего законодательного урегулирования вопросов использования беспилотных летательных аппаратов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сообщила о работе Комитета СФ по вопросу расширения и использования средств материнского капитала для целей газификации жилого дома.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края продолжил тему газификации. Сенатор предложил пригласить на одно из заседаний СФ представителей ПАО «Газпром».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила о проведении Всероссийской сетевой акции «Подвиг села» в рамках Года памяти и славы. Елена Зленко обратилась к сенаторам с просьбой обратить внимание на эту акцию, посмотреть публикации, которые размещены на сайте Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».

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