Поздравление Дмитрия Рогозина Джиму Брайденстайну

Source: Russia Federal Space

Поздравление генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина администратору NASA Джиму Брайденстайну по случаю 45-летия миссии «Союз — Аполлон».

Дорогой Джим!

Сегодня исполняется 45 лет старту Экспериментального полета «Аполлон-Союз», первого опыта стыковки в космосе космических аппаратов авторства разных технических школ и созданию первого в истории единого международного орбитального комплекса.

Существует предание, что стыковка кораблей произошла над Москвой, а рукопожатием советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов с американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном обменялись, пролетая над Эльбой, рекой в Германии, где 30-ю годами ранее произошла историческая встреча союзников, сокрушивших нацизм. Хочу также отметить, что в 1975 году, в непростых обстоятельствах «холодной войны» эта встреча на орбите и общая работа ради неё ученых и инженеров СССР и США сообщили политикам наших стран импульс к оттепели и дальнейшему развитию мирного делового взаимодействия.

Идея международного сотрудничества в космосе не нова. О неизбежности объединения сил и ресурсов для исследования космоса говорил еще Константин Циолковский в 20-х годах прошлого столетия. Об этом за год до полета в космос Юрия Гагарина писал Главный конструктор советской ракетно-космической техники Сергей Павлович Королёв: «Можно надеяться, что в благородном, исполинском деле исследования космоса будет все более расширяться международное сотрудничество ученых, проникнутых желанием трудиться на благо всего человечества, во имя мира и прогресса».

Пророчества сбылись, и успешный опыт «Союз-Аполлон» мы можем считать точкой отсчета не только для проекта Международной космической станции, но и для будущих дальних космических экспедиций, которые мыслимы только в контексте активного международного сотрудничества, суммирующего в интересах всего человечества ресурсы, интеллект и дерзновенную решимость первооткрывателей.

С наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»,специальный представитель Президента Российской Федерациипо вопросам международного сотрудничества в области космоса

Д.О. Рогозин

MIL OSI