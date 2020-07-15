Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Ангара#Восточный15.07.2020 15:54

Пусковой стол «Ангары» готов к отправке на Восточный

Сегодня, 15 июля 2020 года, генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Андрей Охлопков с рабочим визитом посетил «Промышленные технологии» в г. Северодвинске Архангельской области. Он осмотрел производственные цеха и испытательные стенды предприятия, где был изготовлен и испытан пусковой стол космического ракетного комплекса «Ангара».

В рамках встречи генеральный директор компании «Промышленные технологии» Леонид Лозенко доложил о подготовке оборудования пускового стола к отгрузке. Он также рассказал о ходе изготовления ферм обслуживания и удержания кабель-заправочной башни (КЗБ), изготовления транспортно-установочного агрегата и строительства его испытательной площадки — эта партия оборудования отправится на космодром Восточный в 2021 году. В ходе осмотра генеральному директору ЦЭНКИ также продемонстрировали сведение, разведение и стыковку ферм удержания КЗБ для обеспечения стабильности ракеты-носителя при ветровых нагрузках.

Позже совместная делегация ЦЭНКИ и компании «Промышленные технологии» посетила объекты ЦС «Звёздочка». Именно отсюда на судне «Баренц» на космодром Восточный отправятся крупногабаритные части пускового стола для ракет-носителей семейства «Ангара». Накануне в порту «Чайка» на судно погрузили первую часть оборудования, а сегодня в порту ЦС «Звездочка» началась погрузка корпуса вакуумной установки массой более 150 тонн. Отправка судна запланирована на 17 июля 2020 года.

Генеральный директор ЦЭНКИ Андрей Охлопков: «В течение месяца многотонное оборудование будет идти по Северному морскому пути, и уже в середине сентября начнется его разгрузка на космодроме Восточный. Согласно графику, утвержденному Госкорпорацией „Роскосмос“, монтаж пускового стола на стартовом сооружении Восточного запланирован с ноября».

Тем временем на космодром Восточный уже прибыли первые малогабаритные (до 50 тонн) части пускового стола. Их транспортировка осуществлялась железной дорогой. Всего для перевозки некрупного оборудования на Восточный будет задействовано порядка 40 железнодорожных платформ. Три из них уже находятся на космодроме, остальные будут отправлены в период с 20 июля по 30 августа этого года. Все этапы по поставке составных частей пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара» на космодром Восточный осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным Госкорпорацией «Роскосмос».

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