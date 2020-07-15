Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз-Аполлон#История#Архивы15.07.2020 11:00

Рассекреченные материалы: 45 лет встрече над Эльбой

Сегодня, 15 июля 2020 года, исполняется 45 лет со дня начала первого в истории человечества совместного космического полета представителей разных стран. 17 июля 1975 года «Союз-19» и «Аполлон», корабли СССР и США, двух космических держав, соперничавших в те годы по всему азимуту экономики и политики, осуществили в космосе стыковку, образовав первый в истории единый международный орбитальный комплекс. Инициатором проведения совместного полета американского и советского пилотируемых космических кораблей со стыковкой на орбите выступило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Стыковка состоялась, когда корабли пролетали над Москвой, а рукопожатие космонавтов произошло над Эльбой, что было очень символично в год 30-летия Великой Победы. Успех Экспериментального полета «Союз — Аполлон» стал мощным импульсом для разрядки международной напряженности и развития сотрудничества в исследованиях и освоении космоса. Через четверть века этот опыт был применен и преумножен при создании Международной космической станции, собранной и функционирующей на орбите усилиями почти полутора десятка стран.

В этой связи Госкорпорация «Роскосмос» продолжает работу по рассекречиванию и публикации исторических свидетельств начала космической эры. Сегодня мы представляем комплект документальных свидетельств подготовки и осуществления космического полета по программе «Союз — Аполлон».

В частности, на специальной странице представлено Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, который фиксирует договоренность о создании «совместимых средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций с целью повышения безопасности полетов человека в космос и обеспечения возможности осуществления в дальнейшем совместных научных экспериментов».

Среди рассекреченных материалов также можно найти приказы и протоколы совещания у Министра общего машиностроения СССР, письмо директора ЦНИИМаш Мозжорина Ю.А. в Научно-технический совет Министерства общего машиностроения с Заключением на эскизный проект ракетно-космического комплекса «Союз-М» и многую другую информацию.

Госкорпорация «Роскосмос» выражает признательность и благодарность руководству ЦНИИмаш и отделу 09564, Историко-документационному департаменту МИД РФ и лично главному советнику Н.В. Кочкину, Федеральному казенному учреждению «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД) и лично его директору М.А. Власовой и советнику Н.В. Селюкиной за предоставленные материалы и помощь в подготовке публикации.

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