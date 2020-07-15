Сотрудники компании «Газпром газораспределение Самара» провели внеплановые учения на объектах системы газоснабжения

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Новости проектов и регионов

15 июля 2020, 14:30

ООО «Газпром газораспределение Самара» совместно с администрацией городского округа Жигулевск провела внеплановые учения специалистов аварийно-диспетчерской службы (АДС) по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций в работе распределительного газового хозяйства Самарской области.

По легенде учений, в районе газораспределительного пункта (ГРП-26) местный житель почувствовал запах газа. В 10:07 в диспетчерскую службу компании «Газпром газораспределение Самара» поступил тревожный звонок. Диспетчер, принявший вызов, дал четкий инструктаж заявителю о мерах предосторожности и собственной безопасности и незамедлительно направил аварийную бригаду на место возможной чрезвычайной ситуации.

В 10:17 к месту подъехал экипаж АДС. Аварийная бригада оперативно определила степень загазованности газовых колодцев и газораспределительного пункта, обнаружила место условной утечки газа и ликвидировала все неисправности в работе газового объекта. На устранение инцидента ушло не более 10 минут.

«Плановые и внеплановые учения не только помогают компании совершенствовать мастерство и профессионализм работников АДС, но и позволяет обобщать опыт по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварий. В этом вопросе важно все: действия членов бригады должны быть доведены до автоматизма, так как от их взаимодействия зависит безопасность людей. И всегда важно помнить, если есть неисправность в работе газовой техники или чувствуете запах газа, нужно немедленно звонить газовикам по телефонам 04, 104 (с моюильного) или 112», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

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