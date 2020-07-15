Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз-Аполлон#История15.07.2020 07:00

«Союз-Аполлон» — символ сотрудничества в космосе

45 лет назад, 15 июля 1975 года, стартовал первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Начало экспериментальному проекту «Союз — Аполлон» было положено 26-27 октября 1970 года. В это время в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей.

Через два года в Москве было подписано Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое предусматривало стыковку советского пилотируемого корабля «Союз» и американского космического корабля «Аполлон» в открытом космосе с взаимным переходом космонавтов.

2-8 декабря 1974 года в соответствии с советской программой подготовки к совместному космическому эксперименту был выполнен полет модернизированного корабля «Союз-16». В ходе этого полета проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности (в частности, сброс давления в отсеках корабля до 520 мм рт. ст.), испытания автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, отработка методики выполнения некоторых совместных научных экспериментов и проведение односторонних экспериментов, формирование монтажной орбиты с высотой 225 км и другие.

И вот, 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. Через семь с половиной часов с мыса Канаверал взлетел американский «Аполлон», в состав экипажа которого вошли американские астронавты Томас Стаффорд, Дональд Слётон и Вэнс Бранд. 17 июля корабли состыковались, став прообразом будущей Международной космической станции. Во время полета было проведено четыре перехода членов экипажей между обоими кораблями. Космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили космические эксперименты и много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю. Проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности (в частности, сброс давления в отсеках корабля до 520 миллиметров ртутного столба), испытания автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата.

19 июля 1975 года корабли расстыковались. Этап полета в сцепленном состоянии длился 43 часа 54 минуты 11 секунд. Затем «Аполлон» отошел на 200 метров от «Союза-19». После проведения эксперимента «Искусственное солнечное затмение» космические корабли опять сблизились. Произошла вторая стыковка, при которой активным был стыковочный агрегат корабля «Союз-19». После проведения всех проверок началось расхождение космических кораблей. Второй раз в состыкованном состоянии корабли находились два часа 52 минуты 33 секунды. Советские космонавты вернулись на Землю 21 июля 1975 года: спускаемый аппарат корабля «Союз-19» совершил мягкую посадку вблизи города Аркалык в Казахстане (общее время полета — 5 суток 22 часа 31 минута). Командный модуль «Аполлона» с астронавтами приводнился в Тихом океане 24 июля, после проведения экспериментов по американской программе в самостоятельном полете (9 суток 1 час 28 минут).

Опыт успешного осуществления программы «Союз — Аполлон» послужил хорошей основой для проведения в последующем международных космических полетов по совместной программе «Мир» — «Шаттл», в рамках которых российские космонавты и грузы доставлялись на орбиту шаттлами, а американские астронавты проводили экспедиции на орбитальной станции «Мир», а также для создания с участием многих государств мира и совместной эксплуатации Международной космической станции.

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Сюжет телестудии Роскосмоса, 2019 год

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