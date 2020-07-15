Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное15.07.2020 14:20

Срок переходного периода Госкорпорации «Роскосмос» продлен

Сегодня, 15 июля 2020 года, на заседании Совета Федерации Российской Федерации принят Федеральный закон «О внесении изменения в статью 39 Федерального закона «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Федеральным законом продлен до 1 января 2026 года срок переходного периода, установленного для завершения передачи Госкорпорации «Роскосмос» федерального имущества в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

Таким образом, продлены полномочия Госкорпорации по осуществлению от имени Российской Федерации прав собственника имущества государственных унитарных предприятий, а также функций учредителя и прав собственника имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных государственных учреждений.

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