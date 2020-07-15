Т. Москалькова представила доклад о своей деятельности за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Уполномоченный по права человека в РФ выступила на заседании Совета Федерации.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила на заседании Совета Федерации с докладом о деятельности за 2019 год.

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«Меня связывает с Советом Федерации более четырех лет тесного сотрудничества по вопросам укрепления правового каркаса, гарантий прав и свобод человека и гражданина. Но прошлый год был особенным – сенаторы завершили огромную работу по подготовке закона об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и еще четырех сопровождающих законов. Они подняли статус этой должности, ввели свидетельский иммунитет для уполномоченных в гражданском и уголовном процессах».

По ее словам, центральное место в работе Уполномоченного занимает работа с обращениями граждан по поводу нарушений их прав. В 2019 году поступило более 38 тысяч таких обращений. «Они были различными по своему предмету, накалу, характеру, но их объединяло одно – боль и страдания людей, попавших в беду и нуждающихся в помощи».

Татьяна Москалькова отметила положительную динамику по ряду обращений, связанных с социальной сферой, в частности, по вопросам выселения из аварийного жилья.

При этом почти на треть увеличилось количество жалоб, связанных с отказом в регистрации преступлений и возбуждении уголовного дела. Вдвое увеличилось количество жалоб на применение физической силы в учреждениях пенитенциарной системы.

«Из других важных тем, которые поднимали люди в своих обращениях – социальное неравенство, невыплата заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, качество и доступность медицины и образования».

Татьяна Москалькова обратила внимание на повышение общественного запроса на процессуальную справедливость, жалобы на нарушения уголовно-процессуального законодательства. «В связи с этим важно, что в прошлом году был принят закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей в СИЗО и колониях».

Она отметила, что больше всего жалоб поступило из Республики Калмыкия, Архангельской, Калужской, Липецкой областей, и напротив, произошло снижение количества жалоб из Москвы и Московской области, Крыма, Севастополя и Ямало-Ненецкого АО.

Татьяна Москалькова затронула работу региональных уполномоченных. В прошлом году ко всем уполномоченным по правам человека в РФ поступило более двухсот тысяч обращений по различным вопросам. «Они помогали людям исправлять ошибки в решениях госорганов и добиваться справедливости».

Уполномоченный по правам человека в РФ ответила на вопросы сенаторов, которые затронули такие темы, как расширение сотрудничества с зарубежными омбудсменами, обеспечение жильем детей-сирот, перспективы подготовки нового Кодекса об административных правонарушениях, запрещение металлических клеток в зале суда.

По итогам выступления Татьяны Москальковой принято Постановление СФ. Документ представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Сенатор отметил конструктивное взаимодействие СФ с Уполномоченным по правам человека в РФ. Он также затронул тему запрета клеток в судах. «В результате наших усилий и работы с новым составом Правительства у нас есть положительное заключение Правительства на этот законопроект, который, как предполагается, может быть принят в Государственной Думе. На встрече с Правительством мы также обсуждали этот вопрос. Думаю, ситуация, связанная с эпидемией, помешала планомерной работе».

Кроме того, отметил парламентарий, существует сопротивление ряда силовых ведомств. «Оно небезосновательно с точки зрения экономического состава аргументации, которую они предлагают, потому что обеспечение безопасности в зале судебного заседания – важнейший вопрос судопроизводства, и оно должно быть обеспечено. Тем не менее, мне кажется, что мы с Правительством нашли правильные подходы и обязательно продолжим эту работу и доведем до конца».

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга дала поручение Комитету СФ по конституционному законодательству и государственному строительству обеспечить принятие законопроекта до конца текущего года.

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