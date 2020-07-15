Юрий Маневич: «Необходимо гарантировать бесперебойное обеспечение потребителей энергоресурсами при любых условиях»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на энергетическом онлайн форуме «Российская электроэнергетика. Преодоление последствий пандемии».

По словам заместителя главы энергетического ведомства, в Минэнерго понимают, что при любых условиях необходимо гарантировать бесперебойное обеспечение потребителей энергоресурсами, особенно медицинских и социально значимых учреждений. Говоря о количественных показателях, Юрий Маневич отметил, что основной максимум нагрузок текущего отопительного сезона энергосистемой России пройден в штатном режиме, обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса, в течение сезона сохранялся необходимый резерв сетевых и генерирующих мощностей.

«Стабильность энергоснабжения потребителей обеспечивается и проведенной ранее работой по внедрению современных систем управления технологическими процессами и интеллектуальных систем управления. В крупных городах такие системы уже реализованы и потребители в большинстве случаев не ощущают технологических нарушений», – сказал он.

Юрий Маневич добавил, что в то же время наблюдается ряд особенностей функционирования отрасли, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Замминистра подчеркнул, что в сложившихся условиях основополагающая задача функционирования энергетического комплекса, обеспечения надежного энергоснабжения потребителей должна осуществляться параллельно с мерами по защите здоровья персонала электроэнергетических компаний. «Работа с потребителями переведена на дистанционные формы: существующие сервисы позволяют решить большинство вопросов – заключение договоров, в том числе подключения, сверка расчетов, контроль параметров энергоснабжения, заявки на плановые и аварийно-восстановительные работы и т.д. – без личного посещения клиентского офиса», – сказал Юрий Маневич.

По его словам, Минэнерго России совместно с Минстроем России проведены совещания с представителями регионов и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах по вопросам, связанным с платежной дисциплиной за поставленные энергоресурсы. «Цель совещаний – повысить внимание представителей регионов и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах за самыми крупными неплательщиками в регионе, обеспечить 100 % оплату потребленных энергетических ресурсов», – подчеркнул Юрий Маневич, добавив, что Минэнерго подготовлен проект постановления Правительства, которым предлагаются дополнительные меры, направленные на совершенствование порядка ограничения потребителей-неплательщиков, способствующие сокращению задолженности энергосбытовых организаций перед сетевыми организациями, связанной с неплатежами недобросовестных потребителей электроэнергии.

Юрий Маневич также призвал энергокомпании активно включиться в процесс коммуникации с потребителями, поставщиками оборудования и услуг, понять текущие проблемы и постараться решать их в открытом формате. В завершении своего доклада заместитель Министра поблагодарил всех сотрудников и руководство энергокомпаний за качественную работу в сложный период ограничительных мер, работу в режиме повышенной готовности.

03.06.2020

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