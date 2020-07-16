АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» заполняет природным газом сети для газоснабжения микрорайона Радужный в Уссурийске

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 июля 2020, 19:10

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступили к первичному пуску природного газа в завершенные строительством распределительные сети 4-го пускового комплекса объектов газификации Уссурийска.

Новый газопровод протяженностью свыше 5 км позволит подать газ первым абонентам в многоквартирных домах микрорайона Радужный от введенного в 2019 году в эксплуатацию межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Уссурийск» до головного газораспределительного пункта (ГГРП-1).

«Сегодня проводятся регламентные работы на подводящем газопроводе, в следующий понедельник мы планируем приступить к заполнению газом внутриплощадочных сетей, а со вторника начнем работу по переводу на природный газ 378 абонентов в тринадцати многоквартирных домах микрорайона», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Чайко.

Газовики проверят и отрегулируют газовое оборудование, заключат обязательные договоры с потребителями на поставку газа и техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также проведут обязательный при первичной газификации инструктаж.

Проект по строительству 4-го пускового комплекса объектов газификации Уссурийска, а также создание внутриплощадочных сетей и перевод жилого фонда на новый вид топлива проводится специалистами АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в рамках реализации программы газификации Приморского края за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа.

Справка

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обеспечивает природным газом 47 населенных пунктов, более 109 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 290 коммунально-бытовых потребителей, обслуживает около 1200 км распределительных газопроводов, в том числе свыше 390 км межпоселковых газопроводов.

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