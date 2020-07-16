В компании «Газпром добыча Иркутск» определили лучших рационализаторов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 июля 2020, 16:40

В июле подведены итоги конкурса по рационализации в ООО «Газпром добыча Иркутск».

Оргкомитетом конкурса были рассмотрены рационализаторские предложения, поступившие в 2019 году от 56 сотрудников различных подразделений предприятия. Работники компании за указанный период внесли 63 предложения, направленные на совершенствование применяемой на предприятии техники и технологии.

Основными критериями при выборе победителей стало количество рацпредложений и экономический эффект от их использования в деятельности компании.

Победителем в номинации «Лучший рационализатор» стал начальник производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового конденсата Дмитрий Долгополов, ставший автором двух и соавтором трех предложений. Лучший молодым рационализатором компании был признан мастер участка энерговодоснабжения Газового промысла Ковыктинского газоконденсатного месторождения Артем Клименко, автор одного и соавтор двух рацпредложений.

Рационализаторские предложения этих сотрудников уже используются в работе компании.

Победители конкурса получат дипломы и денежное вознаграждение.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют системы экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

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