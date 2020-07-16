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Новости проектов и регионов

15 июля 2020, 20:00

В ООО «Газпром газораспределение Архангельск» прошли учебно-тренировочные занятия на тему «Пожар в помещении газифицированной котельной». В мероприятии были задействованы аварийно-диспетчерская газовая служба и оперативные службы Архангельска.

Перед началом учебно-тренировочных занятий были приняты дополнительные профилактические меры против распространения новой коронавирусной инфекции: применяемые спецтехника и оборудование прошли дезинфекционную обработку, все участники применяли маски и перчатки.

По легенде учений в ходе производства работ по текущему обслуживанию газовой котельной произошел неконтролируемый выход газа с последующим возгоранием. Оперативными службами в кратчайшее время были приняты меры по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, а также отработаны схемы взаимодействия оперативных бригад и действия по эвакуации условного пострадавшего из опасной зоны.

«Проведена проверка надежности систем управления, связи и оповещения. Подобные учения проводятся на всех ремонто-эксплуатационных участках ООО „Газпром газораспределение Архангельск“ ежегодно. Благодаря скоординированным действиям специалистов газовой службы ликвидацию условной ЧС удалось выполнить на высоком уровне», — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел Курлыгин.

Справка

В состав ООО «Газпром газораспределение Архангельск» входит пять аварийно-диспетчерских подразделений, штат которых укомплектован высококвалифицированными специалистами по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Все подразделения оснащены специальной техникой и необходимым оборудованием. С 2012 года на базе АДС компании действует профессиональное аварийно-спасательное формирование.

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