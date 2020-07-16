В Салехарде после прокурорской проверки в связи с утратой доверия уволен начальник линейного отдела Обь-Иртышского управления Госморречнадзора

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новоуренгойская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Салехардском линейном отделе Обь-Иртышского управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Установлено, что начальник отдела лично участвовал в хозяйственной деятельности ООО «Речтранс-Ямал», принимал граждан на работу в организацию, а учредителем указанного юридического лица являлся его зять. При этом общество входило в зону ответственности органа контроля (надзора), осуществляло деятельность, связанную с судоходством в сфере внутреннего водного транспорта.

В нарушение требований закона перевозка опасных грузов осуществлялась обществом без лицензии, имело место транспортное происшествие. Однако начальник Салехардского линейного отдела меры по привлечению к ответственности коммерческой организации не принял, транспортное происшествие скрыл от учета.

Несмотря на поступавшие из Государственного портового контроля 5 информаций о выявленных нарушениях правил плавания и требований технических регламентов при эксплуатации судов ООО «Речтранс-Ямал», линейным отделом каких-либо мер по привлечению к административной ответственности организации и ее должностных лиц не принято.

Также выявлен факт обращения владельца судна к руководителю контролирующего органа в целях склонения последнего к совершению коррупционного правонарушения.

Вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции», чиновник меры к урегулированию конфликта интересов не принял, соответствующе уведомление работодателю не направил.

Транспортный прокурор внес начальнику Обь-Иртышского управления Госморречнадзора представление.

После вмешательства прокуратуры начальник Салехардского линейного отдела уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

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