В Тамбовской области прокуратура встала на защиту нарушенных социальных прав пенсионера, трудившегося в тылу в годы Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тамбовского района Тамбовской области провела проверку по обращению 89-летнего местного жителя о нарушении его социальных прав.

Установлено, что управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области отказало заявителю в выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла в связи с отсутствием подтверждающих стаж работы документов.

Проверка показала, что с 1943 года по 1945 год пенсионер трудился в колхозе «Заря социализма» Тамбовского района, однако, соответствующие архивные документы не сохранились.

В целях защиты прав гражданина прокурор Тамбовского района направил в суд заявление об установлении факта его работы в тылу во время войны.

Заявление судом рассмотрено и удовлетворено.

После вступления решения суда в законную силу пенсионеру будет присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны, что позволит ему пользоваться предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки.

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