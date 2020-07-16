Газовики Республики Северная Осетия-Алания проверили газовое оборудование в домах потребителей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 июля 2020, 18:20

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» совместно с представителями администрации местного самоуправления районов, сотрудниками МЧС и полиции провели рейды по проверке состояния газового оборудования в домах потребителей газа, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов.

Региональным министерством труда и социального развития газовикам были предоставлены списки социально незащищенной категории населения республики для проведения профилактических мероприятий по предотвращению возможных несчастных случаев при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Рейдовые мероприятия прошли в Алагирском, Моздокском, Пригородном, Правобережном, Ардонском, Ирафском, Дигорском, Кировском районах Республики Северная Осетия-Алания, в ходе которых проверено 210 частных домовладений.

Газовики проверили наличие у потребителей договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, а также соблюдение правил эксплуатации бытовых газовых приборов. Специалистами выявлены нарушения, связанные с монтажом вентиляционных каналов, отсутствием тяги в дымовых каналах, эксплуатацией газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Также сотрудники газовой службы проводят для абонентов инструктаж по технике безопасности, вручают брошюры с основными правилами безопасного использования газа в быту.

«Наши специалисты и коллеги из оперативных служб республики утвердили порядок взаимодействия, согласно которому регулярно проводим совместные профилактические рейды в жилом секторе, а также рейды по социально незащищенной категории населения для проверки соблюдения правил пожарной безопасности и пользования газом в быту. Мы предпринимаем все необходимые меры по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования и призываем потребителей соблюдать правила пользования газом в быту», — подчеркнул заместитель генерального директора-главный инженер ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» Руслан Худиев.

Справка

В соответствии с ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке предусмотрены штрафы:

для граждан — от 1 до 2 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 40 до 100 тыс. руб.

Кроме того, действия (бездействие), предусмотренные ч. 3 настоящей статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа:

на граждан в размере 10 до 30 тыс. руб.;

на должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб.;

на юридических лиц — от 100 до 400 тыс. руб.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа:

на граждан — в размере от 2 до 5 тыс. руб.;

на должностных лиц — от 10 до 40 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

на юридических лиц — от 80 до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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