«Газпром межрегионгаз» и власти Кабардино-Балкарской Республики обсудили механизмы реновации теплоэнергетического комплекса городского округа Нальчик

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Новости проектов и регионов

15 июля 2020, 19:50

Сегодня Заместитель генерального директора по теплоэнергетике ООО «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Бузин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам модернизации теплоэнергетического комплекса городского округа Нальчик.

В мероприятии также приняли участие представители профильных Управлений ООО «Газпром межрегионгаз», заместитель генерального директора региональной газовой компании Алим Хамурзов, министр строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Алим Бербеков, первый заместитель главы местной администрации Нальчика Анатолий Тонконог, исполнительный директор МУП «НТСК» Тамерлан Афаунов, представители Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору.

Участники встречи обсудили выполнение мероприятий, решения по которым были закреплены на встрече в январе 2020 года с участием Председателя Правительства Республики Алия Мусукова и руководства ООО «Газпром межрегионгаз». В настоящее время рабочей группой по модернизации системы теплоснабжения КБР проведен анализ действующих в республике тарифов и нормативов на тепловую энергию, подготовлены варианты тарифной модели, разработаны технико-экономические обоснования оздоровления теплоэнергетических компаний.

Сегодня в ходе совещания были также согласованы решения по ревизии имущественного комплекса и актуализации схемы теплоснабжения Кабардино-Балкарской Республики для последующего заключения концессионного соглашения.

Подводя итоги совещания, заместитель генерального директора по теплоэнергетике ООО «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Бузин обозначил необходимость завершить все подготовительные работы по комплексу мероприятий оздоровления теплоснабжающего комплекса Республики до конца 2020 года.

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