Г. Карелова: Возможности использования материнского капитала расширяются

Source: Russia – Council of the Federation

Внесен законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на газификацию жилого дома, отметила вице-спикер СФ.

Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на газификацию жилого дома, внесен в Государственную Думу. Об этом сообщила один из авторов новой законодательной нормы заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Среди авторов проекта закона также сенаторы Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

По словам вице-спикера СФ, документ уточняет содержание такого направления как улучшение жилищных условий, предлагая предоставить получателям материнского капитала возможность направить его на подключение дома при строительстве или реконструкции к газораспределительным сетям в пределах границ земельного участка.

Предлагается предоставить получателям материнского капитала возможность направить его на подключение дома при строительстве или реконструкции к газораспределительным сетям

Востребованность новой законодательной нормы будет высокой, уверена Галина Карелова. По статистике, более 90 проц. семей-получателей материнского капитала тратят его на приобретение или строительство жилья. Сенатор напомнила также, что в 2020 г. было разрешено использовать материнский капитал и для строительства жилого дома на садовом участке.

«Возможности расходования материнского капитала при улучшении жилищных условий постоянно растут. Право использовать его полностью или частично на газификацию дома позволят семьям с детьми с меньшими затратами решать квартирный вопрос, строя собственное комфортное, современное жилье», — сказала вице-спикер СФ.

«Законопроект приобретает особенную актуальность в контексте реализации поправок в Конституцию, закрепляющих, что создание условий для достойного воспитания детей в семье отнесено к вопросам совместного ведения Российской Федерации и регионов», — подчеркнула Галина Карелова.

По словам члена Комитета СФ по социальной политике Мохмада Ахмадова, эта мера особенно актуальна для жителей сел и небольших городов. Сенатор также напомнил, что в законе о материнском капитале отсутствует возможность направления средств маткапитала на газификацию, вместе с тем, в этом правовом акте региональным и муниципальным органам власти дано право за счет своих средств устанавливать дополнительные меры поддержки семей.

«Такой подход однозначно направлен на улучшение жилищных условий семей с детьми и повышение качества их жизни», — отметил Мохмад Ахмадов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко заявила, что в последнее время всё чаще поднимается вопрос о том, чтобы на федеральном уровне предусмотреть возможность направления средств материнского капитала на газификацию — соответствующие обращения от семей с детьми неоднократно поступали в Совет Федерации.

«Россия является одним из лидеров по добыче природного газа, однако уровень газификации регионов пока не достиг 100 процентов. Проблема газификации объектов индивидуального жилищного строительства до сих пор остается актуальной и требует законодательного закрепления», — заключила Инна Святенко.

Авторами законопроекта также выступили заместители председателя Комитета СФ Елена Бибикова и Татьяна Кусайко.

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