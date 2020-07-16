Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#Космодромы16.07.2020 15:33

Двигатели Энергомаш отработали в 24% мировых пусков

В первом полугодии двигатели разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») успешно отработали в 11 пусках (24,4%) в мире, из них в 7 пусках (100%) в России. В данных пусках использовались жидкостные ракетные двигатели РД-107А/108А, РД-180 и РД-181.

Двигатели РД-107А/108А разработаны в НПО Энергомаш, а серийно производятся в АО «Кузнецов» под контролем Приволжского филиала НПО Энергомаш. Двигатели РД-180 и РД-181 разработаны и производятся в НПО Энергомаш.

Всего в первом полугодии 2020 года в мире было выполнено 45 космических пусков, которые были распределены между космическими странами следующим образом: США — 15 пусков (33,3%), из них 1 аварийный; Китай — 15 пусков (33,3%), из них 2 аварийных; Россия — 7 пусков (15,6%); Европейское космическое агентство — 2 пуска; Япония — 2 пуска; Новая Зеландия — 2 пуска; Иран — 2 пуска, из них 1 аварийный.

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