Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назначает Альфреда Каммера директором Европейского департамента

Source: IMF – News in Russian

15 июля 2020 г.

Вашингтон, округ Колумбия – Директор-распорядитель Международного валютного фонда г-жа Кристалина Георгиева объявила сегодня о своем намерении назначить Альфреда Каммера директором Европейского департамента. Г-н Каммер сменяет на этом посту г-на Пола Томсена, о чьей отставке было объявлено ранее [ link ]. Ожидается, что он приступит к работе в этой должности 1 августа 2020 года.

«Альфред — интеллектуальный и стратегический лидер, обладающий исключительными институциональными знаниями и обширным опытом практической работы. Его стратегическое видение и глубокое понимание Европы будет важным подспорьем в деятельности департамента и Фонда по оказанию помощи этому региону на этапе послекризисного восстановления и в последующий период», — заявила г‑жа Георгиева.

Со времени прихода в Фонд в 1992 году в рамках Программы подготовки экономистов г‑н Каммер работал над целым рядом важных вопросов политики и направлений работы по странам. В их числе работа для поддержки стран с переходной экономикой после падения Берлинской стены, в том числе в качестве постоянного представителя в Российской Федерации во время финансового кризиса 1998 года. Он возглавлял работу в области международной валютной системы в целях укрепления глобальной системы финансовой безопасности и был интеллектуальным лидером в работе Фонда, связанной с Группой 20-ти и Группой семи стран. На посту руководителя Отдела по управлению технической помощью г-н Каммер содействовал реформированию механизмов финансирования работы Фонда по оказанию технической помощи и управления этой работой. Он также шесть лет работал в Офисе директора-распорядителя, сначала в качестве советника заместителей директора-распорядителя г-на Агустина Карстенса и г‑на Мурилу Португала, а последние три года — начальника аппарата директора-распорядителя, тесно работая с бывшим директором-распорядителем Кристин Лагард, а в последнее время с г-жой Георгиевой.

Г-н Каммер является гражданином Германии. Он получил базовое высшее образование по экономике в Вюрцбургском университете и имеет ученые степени от Университета штата Нью-Йорк в Олбани, Кильского института мировой экономики и Университета Южной Калифорнии.

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