К. Косачев: Россия выступает за равноправный политический диалог

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дискуссии с участниками шестых молодежных «Потсдамских встреч».

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в дискуссии с участниками шестых молодежных «Потсдамских встреч». Мероприятие на тему «Германия-Россия – ЕС: пандемия и ее воздействие на внешнюю политику и политику безопасности», организованное Германо-Российским форумом и Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, состоялось в режиме видеоконференции.

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В дискуссии приняли участие партнеры Фонда А.М. Горчакова, депутаты Бундестага, специалисты в области внешней политики и международных отношений из России и Германии.

После того, как тридцать лет назад произошел слом баланса мировых сил, мир живет в условиях раскоординированности и разбалансированности международных отношений

По словам Константина Косачева, после того, как тридцать лет назад произошел слом баланса мировых сил, мир живет в условиях раскоординированности и разбалансированности международных отношений.

Константин Косачев

Парламентарий отметил ложную интерпретацию Западом роли России в европейских и международных делах. «Россию пытаются изобразить источником проблем, приписывая агрессивное и неправовое поведение. Мы не пытаемся восстановить империю. Мы выступаем за равноправный политический диалог», — подчеркнул Константин Косачев.

Сенатор высказал идею о проведении первой европейской конференции.

Константин Косачев

«Пора бы нам подумать над тем, чтобы собраться вместе нам, европейцам, государствам, которые находятся в Европе, без внешних участников? Мне кажется, Россия и Германия, возможно, Франция как третий участник, могли бы выступить с такой совместной инициативой — проведения европейской конференции, посвященной сугубо европейским делам. Мы можем реально поговорить о наших совместных проблемах, включая и сохраняющиеся в Европе конфликты, но и включая и те общие проекты, начиная от энергетики и заканчивая экологией, которые должны, по идее, нас объединять», — сказал Константин Косачев.

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