Н. Журавлев рассказал о законодательных новациях в финансовой сфере, направленных на поддержку регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступил на выездном заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам в Костроме.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на выездном заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам в Костроме.

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Тема заседания — «Об особенностях формирования бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый период».

«Особая ситуация, связанная с пандемией, в текущем году не могла не отразиться в том числе на бюджетном процессе. Ответом на вызовы пандемии стали беспрецедентные эффективные меры поддержки, принятые Правительством по инициативе Президента, основные из которых — поддержка граждан, пострадавших отраслей экономики и малого бизнеса, региональных бюджетов, что потребовало соответствующих изменений», — сказал сенатор.

Он напомнил, что для оперативного принятия решений в текущем году начала работу комиссия Федерального Собрания по перераспределению ассигнований федерального бюджета. Предусмотрены дополнительные основания для внесения изменений в роспись как федерального бюджета, так региональных и местных бюджетов в связи с мероприятиями по сдерживанию ухудшения экономической ситуации и борьбы с коронавирусом.

«Важной законодательной новацией, за которую также хочется поблагодарить Минфин, стало продление до 2029 года реструктуризации задолженности регионов перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Высвобождаемые средства регионы смогут направить на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов», — указал сенатор.

По его словам, Правительству дано право предоставлять государственные гарантии без внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете. В текущем году предоставление указанных гарантий планируется в пользу корпорации развития «ВЭБ. РФ», которая в рамках реализации антикризисных мер поддержки российских предприятий будет предоставлять собственные гарантии по обязательствам юридических лиц по возврату кредитов.

Николай Журавлев отметил, что исключены положения об отзыве государственных гарантий при ухудшении финансового состояния заемщика. «Это повысило доступность гарантий для хозяйствующих субъектов, что дает возможность предприятиям поддерживать свою деятельность в существующих непростых условиях. Теперь на повестке окончательное совершенствование этого механизма — установление типовых форм государственных гарантий. Мы попросили Министерство финансов активизировать эту работу с участием Банка России».

Сенатор отметил, что в 2020 году появилась возможность так называемых «горизонтальных» бюджетных кредитов из бюджета одного субъекта РФ другому на срок до трех лет. В отношении таких кредитов приостанавливается требование об отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием. «В настоящее время аналогичные изменения предложены нами и на муниципальном уровне. Соответствующий законопроект мы внесли в Государственную Думу», — сказал он.

Николай Журавлев отметил серьезный, взвешенный подход Минфина России в отношении финансовой поддержки регионов в зависимости от уровня их социально-экономического развития. «Это и индивидуальные программы для субъектов с наиболее низким уровнем обеспеченности, таких у нас десять. Программы нацелены на оживление экономики и, что самое главное поддержку занятости».

Парламентарий подчеркнул, что Россия находится в безопасной зоне по уровню национального долга, однако в условиях отсутствия возможности сокращения расходов и снижения налоговых поступлений дефициты региональных бюджетов могут возрасти. Также сохраняется уровень государственного долга субъектов. Во многих регионах остро стоит вопрос закредитованности.

В сегодняшней ситуации особенно важно держать руку на пульсе и проводить взвешенную политику, которая позволит сохранить стабильность, сказал он.

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, первый заместитель Министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель Председателя Счетной палаты Галина Изотова, директор Юридического департамента Банка России Алексей Гузнов, Полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, губернатор Костромской области Сергей Ситников, председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин, заместитель губернатора Вологодской области Валентина Артамонова.

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