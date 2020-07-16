Н. Федоров: Необходимо обеспечить контроль за ввозом продукции, содержащей ГМО, и сформировать четкие контрольные механизмы в этой сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел заседание Совета по вопросам АПК и природопользования.

Необходимо обеспечить контроль за ввозом продукции, содержащей ГМО, и сформировать четкие контрольные механизмы в этой сфере. Об этом заявил первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Он провел заседание Совета по вопросам АПК и природопользования на тему «Совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы».

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В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообщества.

«Действующая законодательная база в этой области в настоящее время не обеспечивает должного и комплексного правового регулирования оборота ГМО и продукции, получаемой с их применением, на территории России», — сказал Николай Федоров.

Он напомнил, что в новой редакции Доктрины продовольственной безопасности контроль за генно-инженерно-модифицированными организмами отнесен к национальным интересам в сфере продовольственной безопасности. По словам Николая Федорова, эта тема находится в зоне особого внимания Совета Федерации.

«Содержащие ГМО продукты подлежат государственной регистрации. Механизм регистрации должен быть направлен, прежде всего, на регулирование, ограничение и обеспечение транспарентности присутствия продукции ГМО на российском рынке».

В то же время, сказал Николай Федоров, сам факт неконтролируемого присутствия и одновременный с обычной сельхозпродукцией оборот продукции, содержащей ГМО, ставит в неравные конкурентные условия добросовестных отечественных товаропроизводителей.

Механизм регистрации должен быть направлен, прежде всего, на регулирование, ограничение и обеспечение транспарентности присутствия продукции ГМО на российском рынке

«Существуют риски проникновения на территорию Российской Федерации генномодифицированных семян, в том числе под видом сельхозсырья. Их главными лоббистами выступают крупные транснациональные компании, ведущие достаточно агрессивную коммерческую политику и применяющие разнообразные, в том числе не совсем рыночные методы для продвижения своей продукции в другие страны».

Возможности у них весьма велики, сказал Николай Федоров. «Годовой оборот некоторых из них превышает ВВП многих государств».

По словам первого заместителя Председателя СФ, крайне важно обеспечить информированность населения об использовании ГМО на территории России. «Создание открытого государственного реестра использующих ГМО производителей продуктов питания и кормов сделало бы общедоступными актуальные сведения об объемах генномодифицированной продукции, ввозимой на территорию страны и потребляемой нами. Для комплексного регулирования оборота ГМО должна быть выработана единая государственная политика».

Алексей Майоров и Николай Федоров

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Николай Федоров

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Владимир Лебедев

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Вадим Николаев

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Алексей Майоров

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ

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Николай Федоров отметил важность активизации фундаментальных и прикладных научных исследований по изучению влияния ГМО на живые системы с проведением полевых и промышленных испытаний. «В то же время важно не забывать и про поддержку традиционных методов селекции, которая может гарантировать нам получение высококачественной, весьма востребованной органической продукции, имеющей и огромный экспортный потенциал».

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что по итогам встречи Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации реализуется большой перечень поручений в этой сфере. «Одно из них – оснащение отечественных лабораторий. Это очень важный фактор, основа продовольственной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за контроль над ввозом на территорию РФ ГМО и ГМО-культур должны обеспечивать серьезную, надежную работу этих лабораторий». К сожалению, сейчас отмечается недостаточное оснащение лабораторного комплекса уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, это задача номер один, сказала заместитель Министра.

Виктория Абрамченко остановилась на вопросах развития нормативной правовой базы в сфере контроля за оборотом ГМО, задач стоящих перед органами государственной власти и научным сообществом страны.

«Необходимо создать центры, которые будут опираться на Министерство науки и высшего образования и Министерство сельского хозяйства, и не будут зависеть от отраслевой принадлежности — для того, чтобы обеспечить лучшую синергию усилий представителей науки и федеральных органов исполнительной власти».

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов считает, что важно уделить особое внимание совершенствованию методик определения ГМО. «Мы активно взаимодействуем с наукой, совместно разрабатываем несколько методик проверки продукции», — сказал заместитель Министра. Он также отметил необходимость гармонизации законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза в сфере контроля за ввозом продукции, семеноводства.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость серьезных проверок на границе Российской Федерации при ввозе в страну различных товаров. По ее словам, здесь потребуется вводить методы экспресс-диагностики.

Анна Попова считает, что следует совершенствовать и методическую, и материальную базу всех центров и лабораторий для вывода диагностики в этой сфере на более высокий уровень.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что во всех 85 субъектах Российской Федерации есть специалисты, которые занимаются проверками наличия ГМО в продуктах питания. Сейчас на территории страны созданы восемь современных переоснащенных центров, которые проводят исследования продукции на наличие ГМО.

В заседании Совета участие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Алексей Медведев, заместитель руководителя Росстандарта Дмитрий Гоголев, председатель Совета РАН по генно-инженерной деятельности, академик РАН Михаил Кирпичников, представители федеральных органов государственной власти, научного сообщества.

Учитывая высокую значимость рассматриваемой темы, сообщил Николай Федоров, Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принято решение о создании секции Экспертного совета «Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения ГМО», в которую включены ведущие ученые – академики РАН и специалисты в области ГМО. Руководителем секции утверждена Вице-президент РАН, академик Ирина Донник.

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