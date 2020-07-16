Олег Матыцин обсудил с вице-губернатором – председателем Правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным вопросы развития спортивной инфраструктуры

Source: Russia Ministry of Sport

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с вице-губернатором – председателем Правительства Саратовской области Александром Стрелюхиным, в которой также принял участие министр молодёжной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

В Саратовской области ведётся строительство Дворца водных видов спорта в Саратове и плавательного бассейна в Перелюбском районе. Планируется возвести бассейн в Турковском районе и крытую ледовую арену в Энгельсе, а также реконструировать водно-спортивную базу «Олимпия» на озере Сазанка.

За период 2016-2023 гг. бюджету Саратовской области предусмотрены средства федерального бюджета в объёме 1 537,589 млн рублей, из них в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» – 121,488 млн рублей, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы – 800,4 млн рублей, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» – 615,701 млн рублей.

При этом в 2020 году по ФЦП и ФАИП Саратовской области выделено 637,15 млн рублей, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» – 132,513 млн рублей.

Пресс-служба Минспорта России

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