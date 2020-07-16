О. Мельниченко: Развитие межрегионального сотрудничества необходимо для укрепления единства многонационального народа России

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации проходит интернет-конференция с участием регионов Поволжья, Северного Кавказа и Южного федерального округа.

Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера проводит в режиме интернет-конференции 16 и 17 июля «круглый стол» на тему «Межрегиональное сотрудничество как фактор укрепления единства многонационального народа Российской Федерации (на примере Поволжья и Северного Кавказа)».

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Председатель Комитета СФ Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил, что за последние годы принят ряд важных стратегических документов, а также широкий комплекс мер, направленных на развитие межрегионального сотрудничества, в том числе в сфере межнациональных отношений.

На федеральном, региональном и муниципальном уровнях создана нормативная база, необходимая для реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г., утвержденной указом Президента России.

Ддля нашей страны с ее громадной территорией и регионами вопросы развития эффективного межрегионального сотрудничества имеют приоритетное значение

По словам сенатора, для нашей страны с ее громадной территорией и регионами, значительно различающимися по этническому составу, историко-культурным традициям и языковому разнообразию, природно-климатическим условиям, вопросы развития эффективного межрегионального сотрудничества имеют приоритетное значение. Такое сотрудничество особенно важно для укрепления единства многонационального народа России, добавил парламентарий.

Олег Мельниченко подчеркнул, что огромный этнокультурный, мировоззренческий, религиозный потенциал — основа и необходимый ресурс для успешного развития межрегионального сотрудничества, расширения его форм, роста числа совместных мероприятий.

Регионы Поволжья, Северного Кавказа, Южного федерального округа представляют свой богатый опыт взаимодействия в обсуждаемой сфере, делятся успешными практиками, которые в дальнейшем могут тиражироваться и использоваться другими субъектами Федерации.

В рамках интернет-конференции планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим расширением и государственной поддержкой межрегиональных проектов, различными направлениями межрегионального сотрудничества, в том числе в сферах молодежной политики, этнокультурного туризма, популяризации уникальных региональных этнокультурных объектов.

Как проинформировал Олег Мельниченко, по итогам интернет-конференции будут подготовлены и утверждены на ближайшем заседании Комитета СФ конкретные рекомендации по дальнейшему развитию столь важного направления межрегионального сотрудничества.

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