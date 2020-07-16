Source: Russia Federal Space

#Роскосмос16.07.2020 09:34

Профессионально-общественное обсуждение разрабатываемых и актуализируемых профессиональных стандартов в ракетно-космической отрасли

В 2020 году Совет по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности совместно с ВНИИ труда Минтруда России и Организацией «Агат» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») реализует проект по разработке одного и актуализации 41-го профессионального стандарта в ракетно-космической промышленности.

Актуализация профессиональных стандартов необходима, прежде всего, в целях создания условий для повышения производительности труда на предприятиях ракетно-космической промышленности с учетом применения в профессиональных стандартах цифровых технологий и механизма полного цикла разработки и реализации от идеи до коммерчески успешного продукта.

Наполнение трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний в профессиональных стандартах проводится, опираясь на практический опыт работы известных отечественных и зарубежных предприятий, организаций промышленности, осуществляющих свою деятельность с использованием цифровых технологий, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Новый профессиональный стандарт «Специалист по организации и оперативному управлению производством в ракетно-космической промышленности» позволит специалистам оперативно управлять движением материальных ресурсов и незавершённого производства между структурными подразделениями и координировать их деятельность с целью максимально эффективного использования ресурсов и завершения выпуска изделий ракетно-космической техники.

Проекты профессиональных стандартов для профессионально-общественного обсуждения размещены на сайте Совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности. Свои предложения и пожелания можно направлять через анкету обратной связи, размещенную в этом же разделе сайта или на электронную почту Совета по профессиональным квалификациям в ракетной технике и космической деятельности.

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