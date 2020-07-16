Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Протон-М16.07.2020 15:04

Ракете-носителю «Протон» — 55

Перед первым пуском ракеты-носителя «Протон», 1965 год

Вывоз ракеты-носителя «Протон-К» со станцией «Салют-7» на стартовый комплекс, 1982 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-К» с АМС «Вега-1», 1984 год

Ракета-носитель «Протон-К» с АМС «Фобос-1», 1988 год

Подготовка к запуску модуля «Кристалл», 1990 год

Подготовка к запуску модуля «Заря», 1998 год

Запуск модуля «Заря», 1998 год

Вывоз ракеты-носителя «Протон-К» с модулем «Звезда», 2000 год

Запуск модуля «Звезда», 2000 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 3, 2019 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 3, 2019 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 3, 2019 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 3, 2019 год

Подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Ямал-601», 2019 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Ямал-601», 2019 год

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником «Ямал-601», 2019 год

Ровно 55 лет назад, 16 июля 1965 года, с космодрома Байконур впервые стартовала ракета-носитель тяжёлого класса «Протон» — гордость отечественного ракетостроения. В этот день состоялся пуск двухступенчатой ракеты УР-500 с искусственным спутником Земли «Протон». Это название впоследствии закрепилось и за ракетой.

Спроектированная выдающимся конструктором Владимиром Челомеем и разработанная в филиале № 1 ОКБ-52 (сегодня – Конструкторское бюро «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») ракета «Протон» — универсальная ракета со стартовой массой 500 тонн, которая могла бы использоваться и для запуска космических аппаратов, и как межконтинентальная баллистическая ракета с ядерным зарядом.

Однако на завершающем этапе работ УР-500 создавалась как носитель космических аппаратов. С 10 марта 1967 года начались лётные испытания «Протона» в основной трехступенчатой комплектации с индексом «К». Первой задачей пусков «Протона-К» была отработка на орбите комплекса для облёта Луны. За свою лётную историю «Протон-К» доставил на орбиту все станции серии «Салют», автоматические орбитальные станции «Алмаз», модули станции «Мир», модули Международной космической станции «Заря» и «Звезда», а также тяжелые космические аппараты связи. Космическими аппаратами, запущенными «Протоном-К», осуществлен целый спектр программ народно-хозяйственного, научного и оборонного значения.⠀

С апреля 2012 года для космических запусков используется модернизированная ракета «Протон-М» с новой системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных и экологических характеристик. Современная цифровая система управления и применение в составе ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» существенно расширяют спектр достижимых орбит для выведения тяжелых и сверхтяжелых полезных нагрузок.

Благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам, высоким показателям надежности и рентабельности, «Протон» стал первой российской ракетой, вышедшей на мировой рынок пусковых услуг. Среди заказчиков — компания International Launch Services, осуществляющая коммерческую эксплуатацию ракеты, ведущие глобальные операторы спутниковой связи и вещания. Состоялось свыше 420 пусков всех модификаций «Протона», с помощью ракеты запущено около 500 отечественных и зарубежных космических аппаратов различного назначения.

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Документальный фильм телестудии Роскосмоса и Космического центра «Южный», 2015 год

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