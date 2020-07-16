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#РКК Энергия#Главное#МГТУ16.07.2020 11:03

РКК «Энергия» примет на работу лучших выпускников МГТУ

Великолепную шестерку выпускников факультета «Ракетно-космическая техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучавшихся по целевому направлению Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), поздравили с окончанием вуза в торжественной обстановке руководители факультета и предприятия.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 организовать традиционное вручение дипломов с приглашением родителей выпускников, их преподавателей и наставников в этом году не удалось. Однако руководство предприятия не могло пропустить важное событие и в лице представителей выпускников поздравило всех 50 молодых инженеров выпуска 2020 года.

Красные дипломы и памятные подарки с символикой предприятия Денису Кротову, Никите Лыскову, Андрею Мишакину и Ксении Осиповой вручил заместитель генерального директора РКК «Энергия» по персоналу и социальной политике Алексей Акимов. Особо были отмечены и выпускники — победители научно-технических конференций, проводившихся под патронажем Госкорпорации «Роскосмос», Андрей Мелкоев (на церемонии не присутствовал) и Даниил Панов. Оба молодых человека уже получили направление на трудоустройство в Центр летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения и благодаря своим успехам в научно-исследовательской деятельности под руководством куратора из подразделения принимаются на должности на одну категорию выше, чем обычный выпускник. Ежегодно в РКК «Энергия» приходят более пятидесяти процентов выпускников факультета «Ракетно-космическая техника», который является для Корпорации кузницей кадров. Остальные выпускники устраиваются на работу также на предприятия ракетно-космической промышленности: ЦНИИмаш, КБхиммаш, НИИ космических систем и др.

«У нас обстановка на факультете отличается от той, которая сложилась в альма-матер МГТУ им. Баумана: там более академическое образование, а наше образование неотделимо от практики, — рассказывает заместитель декана факультета „Ракетно-космическая техника“ Максим Поклад. — Начиная с четвертого курса студенты два-три раза в неделю работают на предприятии по будущей специальности на рабочем месте, где планируют продолжить свою трудовую деятельность и после окончания вуза».

Такая практика профессиональной подготовки кадров на РКК «Энергия» сложилась с незапамятных времен. Факультет «Ракетно-космическая техника» при МГТУ им. Н.Э. Баумана создан по инициативе Сергея Павловича Королёва в 1961 году. И если на младших курсах базовые дисциплины — теоретическая механика, сопромат, высшая математика, физика — преподают профессора и доценты основного университета, то с четвертого курса в подавляющем большинстве преподавателями на факультете являются специалисты РКК «Энергия». Таким образом, ребята получают знания по будущей профессии из первых рук.

«Подобные долгосрочные формы подготовки инженеров давно доказали свою эффективность, — отметил Алексей Акимов. — Предприятие, которое занимается разработкой высокотехнологичной продукции, обязано для сохранения и развития своего конструкторского потенциала думать о завтрашнем дне. Раннее погружение студентов в производственную среду помогает быстрее адаптироваться и фактически сократить время на знакомство с коллективом, спецификой работы. Реализуя такие формы подготовки, мы получаем профессионально готовых инженеров, которые сразу могут приступить к работе с высокой отдачей. Сегодня у РКК «Энергия» достаточно масштабные планы по дальнейшему привлечению молодых специалистов.

Руководители предприятия пожелали выпускникам профессионального успеха и настойчивости в достижении своих целей, а также никогда не переставать учиться, чтобы вырабатывать системное мышление в решении любой задачи. Выпускники, взяв ответное слово, поблагодарили за полученное образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана сегодня признан одним из лучших в России. Каникул у великолепной шестерки не предвидится: прямо с учебной скамьи они начнут оформляться на работу и в ближайшее время приступят к своим должностным обязанностям в РКК «Энергия».

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