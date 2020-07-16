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#РКЦ Прогресс#WorldSkills16.07.2020 08:42

Сборная команда РКЦ «Прогресс» примет участие в V корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020»

Команда Ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ «Прогресс», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примет участие в V корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020» по стандартам WorldSkills. Самарский ракетно-космический центр на отраслевом чемпионате будут представлять 8 участников и 7 экспертов-наставников.

Специалисты РКЦ «Прогресс» продемонстрируют свои профессиональные знания и умения в 7 компетенциях: «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Электроника», «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование», «Рекрутер» и «Охрана труда».

V корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020» по стандартам WorldSkills пройдет с 17 по 30 августа 2020 года. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020» состоится в онлайн-режиме.

Задания по пяти компетенциям конкурсанты РКЦ «Прогресс» будут выполнять на территории предприятия. В компетенциях «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением» и «Токарные работы на станках с числовым программным управлением» предъявляются высокие требования к оборудованию, поэтому было принято решение, что участники будут выполнять конкурсное задание на базе сертифицированной для проведения чемпионатов Союза WorldSkills площадке — в многофункциональном центре прикладных квалификаций ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

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