Совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

По традиции в середине лета мы начинаем работу над новым федеральным бюджетом. И сегодня я просил вас собраться, для того чтобы обсудить приоритеты этого главного финансового документа страны на предстоящий, 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Такой анализ, конечно же, должен учитывать и наши новые задачи, и тенденции, вызовы, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, конечно, наша страна.

Эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику. В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг. До критического уровня кое‑где выросла и безработица.

Уже называл цифру для нашей страны: по оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов; что касается мая, то снижение составило 10,9 процента.

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Ситуация потребовала от нас оперативных мер. Нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кризисный этап, сохранить доходы российских семей.

Конечно, объективно все проблемы решить было нельзя. Глубина кризиса оказалась очень серьёзной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан.

И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно‑кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки всё‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё‑таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер.

Как уже говорил, объёмы, охват, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для нашей страны, безусловно, беспрецедентными. Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Мы всегда сравниваем наши действия с тем, что делается у наших партнёров, соседей, наших друзей. Но, можно сказать, я только что об этом упомянул, точечно в целом мы попали туда, куда хотели.

Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается.

Да, ещё раз хочу сказать: в некоторых странах объёмы помощи были гораздо, заметно больше, но мы попали именно туда, куда хотели. Это очень важно. Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне‑июле объём покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля, там, по‑моему, около четырёх процентов уже – 3,8 процента.

На восстановление реального сектора указывает такой важный индикатор, как потребление электроэнергии. Если в мае‑июне оно было заметно ниже докризисных значений, то сейчас приближается к этому уровню.

Но вместе с тем, и уже обращал на это внимание коллег из Правительства, на рынке труда всё ещё сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объёме, чем в некоторых других странах, но всё‑таки она подросла.

Многие предприятия, компании вернулись уже к нормальному режиму работы: отменяют неполный рабочий день, возвращают сотрудников из вынужденных отпусков. Однако численность безработных, ещё раз это подчеркну, пока остаётся высокой. На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов человек.

Тоже здесь всё понятно. Когда мы значительно подняли планку выплат по безработице, конечно, многие из тех людей, которые и раньше не работали по ряду обстоятельств, не приходили в соответствующие службы за этими средствами, – когда они выросли, люди туда пришли. Но всё‑таки это показывает реальную обстановку на рынке труда, показывает, что они до сих пор остаются без работы.

И сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена.

Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета.

Его приоритеты должны учитывать не только текущие задачи, но, хочу подчеркнуть, очень важно с учётом того опыта, который мы получили за предыдущие месяцы, направить дополнительные ресурсы на наши долгосрочные, стратегические планы, национальные проекты, включая развитие таких базовых сфер, как здравоохранение, образование, инфраструктура, поддержание обороноспособности. И здесь очень важно нам обратить внимание на те решения, которые раньше принимались.

Вот, например, Указ Президента от 7 мая 2012 года, 604‑й. Там, напомню, прописано о поддержании денежного довольствия военнослужащих, процитирую: «Не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики». Просто в качестве примера это привёл. Но нужно иметь в виду, что те наши предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны не просто иметься в виду – должны исполняться. Именно такой подход должен учитываться нами в будущей работе.

Уважаемые коллеги, на что хотел бы ещё обратить внимание? Решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где‑то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли, эти решения должны исполняться. И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трёхлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновлённой Конституции, запросам людей.

И конечно, важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы чётко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов.

Давайте приступим к обсуждению.

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