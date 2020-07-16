Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области принял участие в заседании Совета атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». На мероприятии, прошедшем в Новочеркасске, присутствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов.

Сегодня казачество выполняет ряд важнейших задач в обществе. Оно является проводником и хранителем традиций духовности, патриотизма и служения Отечеству

В ходе мероприятия было отмечено усиление авторитета казачества в современном российском обществе.

Николай Семисотов принял участие в заседании Совета атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

«Сегодня казачество выполняет ряд важнейших задач в обществе. Оно является проводником и хранителем традиций духовности, патриотизма и служения Отечеству, принимает активное участие в духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Кроме того, нельзя не отметить вклад казачества в охрану порядка и содействие работе наших правоохранителей», – отметил Николай Семисотов.

Присутствующие рассказали о юбилейных мероприятиях «Всевеликого войска Донского» в 2020 году, в том числе об участии казаков в Параде 75-летия Победы. Кроме того, речь шла о возможности учреждения Донского военно-исторического общества. В заключение были представлены кадровые изменения в казачьем обществе и перспективы его работы на ближайшие периоды.

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