С. Митин: Мы комплексно подходим к вопросам законодательного обеспечения развития Нечерноземья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел расширенное заседание Временной комиссии по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ.

Первый заместитель Председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел расширенное совместное заседание Временной комиссии по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса России и Межведомственного экспертного совета Российской академии наук.

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Основной темой заседания стало комплексное обсуждение плана-проекта Концепции развития АПК Нечерноземной зоны Российской Федерации до 2030 г., подготовленной специалистами ФГБНУ Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт им. В.В. Докучаева».

В своем приветственном слове председатель Временной комиссии Сергей Митин отметил, что мероприятие — очередной этап проводимой Советом Федерации и его профильным Комитетом комплексной работы по законодательному обеспечению развития Нечерноземья.

В ноябре прошлого года Советом Федерации проведены парламентские слушания на тему проблем развития Нечерноземья и возрождения льноводства в России

«В ноябре прошлого года Советом Федерации проведены парламентские слушания на тему проблем развития Нечерноземья и возрождения льноводства в России. По итогам было подготовлено отдельное Постановление палаты, а реализация предложенных рекомендаций находится на особом парламентском контроле», — проинфрмировал парламентарий.

Такое внимание верхней палаты парламента к обсуждению проблем Нечерноземья не случайно. В 32-х субъектах Российской Федерации относящихся к Нечерноземной зоне находится более 16 проц. всех сельхозугодий и 21 проц. пашни страны. На этой территории проживает 30 проц. населения, которое за период последних лет сократилось на 17 млн человек.

В ходе заседания участники обсудили основные факторы сдерживающие развитие агропромышленных комплексов регионов, расположенных в Нечерноземной зоне, эффективность и адресность действующих мер государственной поддержки, особенности традиционных отраслей перспективной экономической специализации, их технико-технологическая оснащенность и применяемые агротехнологии.

Сергей Митин провел выездное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК РФ

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Сергей Митин провел выездное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК РФ

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Сергей Митин провел выездное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК РФ

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Сергей Митин провел выездное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК РФ

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Сергей Митин провел выездное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК РФ

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Сергей Митин провел выездное заседание Временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК РФ

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Заместитель председателя Временной Комиссии, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области обратил внимание собравшихся, что Совет Федерации и его Временная комиссия стали эффективными площадками для комплексного обсуждения проблем агропромышленного комплекса.

«В рамках работы Временной Комиссии, мы, как сенаторы и представители субъектов Российской Федерации, готовы к конструктивному диалогу и выработке конкретных решений этой важной государственной задачи – развития Нечерноземья», — подчеркнул Виктор Новожилов.

В заседании приняли участие представители Российской академии наук во главе с вице-президентом Ирина Донник. С сообщениями выступили директора профильных департаментов Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов и Дмитрий Сорокин, заместитель директора департамента Министерства образования и науки России Сергей Трешкин, председатель Комитета по развитию АПК ТПП РФ Петр Чекмарев, депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк, советник председателя Попечительского совета Межрегионального фонда «Льняной союз» Юрий Крупнов.

По итогам заседания участники констатировали, что обеспечение развития Нечерноземья, его традиционных отраслей экономической (сельскохозяйственной) специализации – приоритетная государственная задача, которая требует консолидации усилий Правительства Российской Федерации, обеих палат российского Парламента, профильных министерств и ведомств, а также научного и отраслевого сообщества.

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