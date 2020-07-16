С начала года аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Рязанская область» отработала около 4500 аварийных заявок

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Новости проектов и регионов

16 июля 2020, 19:00

В аварийно-диспетчерскую службу (АДС) АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в первом полугодии 2020 года поступило 4426 аварийных заявок.

Специалистами АДС в ходе отработки вызовов было выявлено 1376 утечек газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также прочие неисправности в работе газовых приборов. Все выявленные нарушения в работе газового оборудования оперативно устранялись.

В АО «Газпром газораспределение Рязанская область» ежедневно на дежурство заступает 28 бригад аварийно-диспетчерской службы. Работники АДС всех филиалов и участков, выезжающие на обслуживание аварийных вызовов, проходят ежедневный термометрический контроль и оснащены всеми индивидуальными средствами защиты. Автомобили АДС также регулярно проходят санитарную обработку.

«При возникновении запаха газа или поломке газового оборудования нужно незамедлительно связаться с газовой службой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать газовые приборы, это может привести к самым негативным последствиям. Аварийно-диспетчерская служба нашей компании работает в круглосуточном режиме и приедет на вызов в любое время», — сказал начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.

Вызвать бригаду АДС можно по телефону: 04 (104 — с мобильного телефона) или номеру Единой службы спасения — 112.

Справка

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в группу «Газпром межрегионгаз». ГРО занимается транспортировкой природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.

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