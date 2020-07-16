Т. Гигель отметила значимость экологического марафона для сохранения природного наследия российских регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу, посвященную проведению «Заповедного марафона Эколят России».

Председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы», член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Секции по сохранению природного наследия России Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела встречу на тему «Заповедный марафон Эколят России» как важный инструментарий в решении задач по развитию экологического образования, экологической культуры и просвещения на особо охраняемых природных территориях российских регионов».

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Татьяна Гигель обратила внимание на то, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются не только составной частью природного наследия нашей страны, но и площадкой для формирования у ребёнка и подростка культуры природолюбия, уважительного, внимательного и бережного отношения к природе. Проведение занятий с детьми на ООПТ позволяет показать красоту, величие и разнообразие природы, научить ребенка правилам поведения на природе, сформировать в его сознании необходимость сохранить природу, прийти на помощь представителям животного и растительного мира, считает парламентарий

По мнению сенатора, «Заповедный марафон Эколят России», проводимый по инициативе Совета Федерации совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Росзаповедцентром в рамках природоохранных социально-образовательных проектов, актуален, необходим и является реально действующим инструментарием в развитии экологического образования на территории российских регионов.

Во время празднования 100-летия Астраханского государственного природного биосферного заповедника член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области дал старт Заповедному марафону с участием всех ООПТ российских регионов. Выступая на встрече, сенатор обратил внимание на необходимость развития деятельности по различным направлениям в рамках экомарафона.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы», член Межведомственной рабочей группы по вопросам экологического просвещения в Российской Федерации Владимир Зотов доложил участникам встречи о проведенном в Минприроды России заседании, где рассматривался вопрос развития ООПТ. Предложения Совета Федерации по дальнейшему проведению «Заповедного марафона Эколят России» с участием ООПТ были поддержаны.

Подводя итог встречи, Татьяна Гигель отметила значимость экологического марафона для сохранения природного наследия российских регионов, развития экологического образования и формирования у подрастающего поколения культуры природолюбия.

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